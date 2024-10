O Hezbollah e as forças da ONU não confirmam que tenha havido entrada terrestre de forças israelita em território libanês. Os enviados da RTP a Beirute, José Manuel Resende e Sérgio Ramos, revelam que esta manhã, as forças israelitas lançaram um novo alerta para as vilas e pequenas aldeias do sul do Líbano para que a população abandone a zona e se dirija para norte.