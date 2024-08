Foto: Ammar Awad - Reuters

O Rambam, maior hospital do norte do Estado hebraico, está pronto para acolher até dois mil doentes. O parque de estacionamento subterrâneo abriga agora um espaço com todos as capacidades para prestar cuidados de saúde.



Reportagem dos enviados da RTP a Israel, Paulo Jerónimo e Marques de Almeida.