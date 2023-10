São poucas as informações que chegam a Jerusalém sobre a situação que se vive em Gaza, as comunicações foram cortadas na última noite. A operação militar israelita continua a decorrer no norte da Faixa de Gaza e também na zona centro.

Os enviados da RTP a Israel, José Manuel Rosendo e Marques de Almeida, revelam que as poucas informações que chegam do território revelam violentos combates nos campos de refugiados a norte da cidade de Gaza.



O Hamas continua a enfrentar as forças de defesa israelitas.