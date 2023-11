RTP em Israel. Último dia de cessar-fogo deve decorrer com mais tranquilidade

Para já, no último dia, está tudo "bem encaminhado" para que a libertação de reféns e prisioneiros aconteça ao início da tarde. No entanto. "há sempre a expetativa de que até ao último momento possa ter que ser adiado".



A negociação, que começou no fim de semana, para prolongamento da trégua está "muito avançada". As autoridades do Catar e do Egito estão a conseguir que o Hamas e Israel "estejam predispostos a prolongar, por mais alguns dias, o cessar-fogo".



O Hamas já avançou que a trégua se pode prolongar por mais quatro dias. Israel já afinou que concorda com o prolongamento da trégua, desde que aumente o número de reféns a serem libertados diariamente.