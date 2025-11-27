RTP em Kiev. Ucranianos divididos sobre proposta de paz de Trump

A população ucraniana está dividida sobre a proposta norte-americana para um cessar-fogo no conflito que começou em fevereiro de 2024, quando as tropas russas invadiram o país.

RTP /
Uma parte deseja que a paz aconteça o mais rapidamente possível. Por outro lado, afirmam que não pode ser uma paz em que a Ucrânia sai prejudicada com a perda de território.

No entanto, a população não está a compreender o que está a ser negociado e o presidente ucraniano não está, nas declarações diárias ao país, o que efetivamente se está a passar com as negociações, como contam os enviados da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

