RTP em Kiev. Ucranianos divididos sobre proposta de paz de Trump

Uma parte deseja que a paz aconteça o mais rapidamente possível. Por outro lado, afirmam que não pode ser uma paz em que a Ucrânia sai prejudicada com a perda de território.



No entanto, a população não está a compreender o que está a ser negociado e o presidente ucraniano não está, nas declarações diárias ao país, o que efetivamente se está a passar com as negociações, como contam os enviados da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.

