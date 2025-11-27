Mundo
Guerra na Ucrânia
RTP em Kiev. Ucranianos divididos sobre proposta de paz de Trump
A população ucraniana está dividida sobre a proposta norte-americana para um cessar-fogo no conflito que começou em fevereiro de 2024, quando as tropas russas invadiram o país.
No entanto, a população não está a compreender o que está a ser negociado e o presidente ucraniano não está, nas declarações diárias ao país, o que efetivamente se está a passar com as negociações, como contam os enviados da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo e José Pinto Dias.