RTP em Kramatorsk. Guerra da Ucrânia provoca traumas graves em milhões de crianças

A guerra na Ucrânia está a provocar traumas graves em milhões de crianças forçadas a fugir do conflito ou a viver em zonas sob bombardeio regular. Uma realidade testemunhada no terreno pelos enviados especiais da RTP, António Mateus e João Oliveira, no Hospital Pediátrico de Kramatorsk, cidade situada próxima de uma das frentes mais ativas da ofensiva russa.