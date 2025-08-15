RTP na Ucrânia. Ucranianos aguardam com expetativa encontro entre Trump e Putin

O povo ucraniano aguarda com expetativa o encontro entre o líder russo, Vladimir Putin, e o líder norte-americano, Donald Trump, logo à noite em Anchorage, no Alasca. O enviado especial da RTP a Kiev, Paulo Jerónimo, explica que os ucranianos não acreditam que seja fechado um cessar-fogo para a Ucrânia durante a cimeira, mas sim um possível entendimento para um terceiro encontro, com a presença do presidente ucraniano.