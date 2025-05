RTP reage com repúdio e preocupação à expulsão de equipa destacada na presidência angolana

A nota enviada à Presidência e ao Governo de Angola é assinada pelo diretor de informação da RTP TV, António José Teixeira, o diretor de informação da rádio, Mário Galego, e pela diretora da RTP África, Isabel Silva Costa.“É com profunda preocupação e veemente repúdio que tomamos conhecimento da expulsão arbitrária da equipa da emissora pública portuguesa RTP, destacada no Palácio da Cidade Alta para a cobertura de um encontro oficial da Presidência”, pode ler-se.A declaração destaca ainda que “apesar de estarem devidamente credenciados e no exercício legítimo da sua função jornalística, os profissionais da RTP foram retirados da sala de imprensa, numa ação seletiva e discriminatória que contrasta com a permanência de outros jornalistas”.A RTP foi ainda “excluída do grupo de WhatsApp do Centro de Imprensa da Presidência – o meio oficial de divulgação da agenda institucional aos órgãos de comunicação credenciados”.A nota aponta que esta decisão de “não permitir a presença da RTP em atividades oficiais” revela “uma tentativa inaceitável de silenciar a liberdade de expressão num país que se diz comprometido com os valores democráticos”.No documento reitera-se ainda a “solidariedade” para com os profissionais da RTP e exige-se “o respeito pleno pelos direitos dos jornalistas, a reposição das condições de trabalho da emissora” e ainda “o fim das práticas de exclusão política no acesso à informação de interesse público”.“A liberdade de imprensa não é uma concessão. É um direito inalienável em qualquer sociedade democrática”, conclui a nota.