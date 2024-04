Assinalam-se os 30 anos do genocídio do Ruanda.

O Presidente francês foi o primeiro a fazer uma declaração a propósito da data.

Emmanuel Macron voltou a reconhecer o papel de França no genocídio de 1994, no Ruanda.



Macron declarou que "tanto a França como os seus aliados poderiam ter impedido o genocídio" mas, diz "não houve vontade de o fazer



O chefe de Estado francês reconhece o fracasso da França em agir de forma decisiva durante um dos capítulos mais sombrios da história do Ruanda.