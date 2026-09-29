Rubio afirma que "ator estrangeiro" está envolvido em conspiração contra base britânica

Numa entrevista à Fox News, na segunda-feira, Rubio evitou identificar o alegado agente estrangeiro e afirmou não poder revelar mais pormenores sobre o suposto envolvimento, embora tenha assegurado que os Estados Unidos colaboraram estreitamente com as autoridades britânicas para deter os suspeitos.

Cinco homens foram detidos e 85 habitações foram evacuadas no domingo nas imediações da base de Fairford, no condado de Gloucestershire, sudoeste de Inglaterra, onde a polícia antiterrorista investiga um possível ataque com explosivos.

A base de Fairford ganhou especial relevância este ano depois de o ex-primeiro-ministro britânico Keir Starmer ter autorizado a utilização para ações norte-americanas de "caráter defensivo" contra instalações de mísseis iranianas.

No domingo, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, saudou a detenção de cinco pessoas no Reino Unido que alegadamente planeavam o ataque.