Rubio considera inaceitável intrusão de drones russos na Polónia

"A questão é saber se os drones tinham como objetivo específico entrar na Polónia. Se for esse o caso (...) então trata-se obviamente de uma escalada significativa", afirmou o secretário de Estado norte-americano.

Rubio salientou que serão necessários "mais alguns dias" para perceber melhor o que se passou.

Na quarta-feira, drones russos entraram no espaço aéreo da Polónia, o que levou o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, a afirmar que a ação representava uma ameaça para o país e para a Europa.

Vários países europeus mostraram-se alarmados com o incidente, que envolveu a entrada de 19 drones russos no espaço aéreo polaco, sendo que alguns foram abatidos.

A Rússia negou qualquer ligação ao ocorrido, alegando que os drones vinham da Ucrânia

Também o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu afirmou que a intrusão no espaço aéreo polaco pode "ter sido um erro", o que motivou uma resposta de Tusk, reafirmando a incursão de drones russos foi intencional.

"Gostaríamos que o ataque com drones sobre a Polónia tivesse sido um erro, mas não foi. E nós sabemos disso", afirmou Tusk numa breve mensagem nas redes sociais, citado pela agência de notícias espanhola Europa Press.

Este foi o primeiro incidente deste tipo desde o início da invasão russa da Ucrânia, desencadeada em fevereiro de 2022 por ordem do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.