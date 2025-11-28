Rubio falha reunião da NATO na próxima semana em Bruxelas

Num momento de preocupação europeia com o plano de Washington para pôr fim à guerra na Ucrânia, a ausência do representante dos Estados Unidos, país mais poderoso da Aliança Atlântica, é particularmente significativa numa reunião deste tipo, devido ao foco da discussão no conflito iniciado pela invasão russa em 2022, adianta a agência de notícias francesa AFP, que revela cita fonte próxima do assunto.

Em vez do secretário de Estado norte-americano, será o seu adjunto, Christopher Landau, quem deverá representar o país nos dias 02 e 03 de dezembro em Bruxelas, disse a fonte sob condição de anonimato.

Na próxima semana, Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, deverá deslocar-se a Moscovo para reunir-se com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Rubio deslocou-se no passado fim de semana a Genebra, onde discussões com a Ucrânia e os europeus resultaram em alterações importantes ao plano apresentado por Washington alguns dias antes, que era então visto como amplamente favorável às exigências do Kremlin.

O chefe da diplomacia norte-americana "já participou em dezenas de reuniões com os aliados da NATO e seria completamente inapropriado esperar que ele participe em todas as reuniões", precisou um responsável do Departamento de Estado, falando sob condição de anonimato.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, suscitou preocupações em Kiev e na diplomacia europeia ao apresentar há dez dias um plano com 28 pontos para pôr fim à guerra que dura há quase quatro anos na Ucrânia.

O Presidente russo, Vladimir Putin, respondeu na quinta-feira que o seu exército só cessará as hostilidades se Kiev aceitar retirar-se dos territórios cuja anexação Moscovo reivindica, caso contrário, irá tomá-los "pela força".

As negociações diplomáticas futuras em torno do plano de Washington também podem ser afetadas pela demissão na sexta-feira de Andriy Yermak, braço direito do Presidente Volodymyr Zelensky e líder da equipa negocial ucraniana que se encontrou com Marco Rubio no passado fim de semana em Genebra.