Rubio quer Rússia e Ucrânia focadas no fim do conflito

"Não vemos nada de bom vindo desta guerra", disse Rubio.





"Vemos muitos aspetos negativos, incluindo o risco real de uma escalada e de o conflito se espalhar para outro país — seja por causa de uma tentativa de sabotagem que falhou, ou porque drones, atingidos por guerra eletrónica, acabam por entrar num país vizinho."



Os EUA têm tentado mediar um acordo de paz para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Rubio nega pausa na partilha de informações com Kiev

“Apenas os Estados Unidos possuem este tipo de inteligência exclusiva para nos avisar quando a Rússia utiliza mísseis balísticos. E nós não recebemos esta informação durante os ataques com mísseis balísticos que ocorreram ao longo de três dias”. “Isto ficou bloqueado durante um período. Depois, foi desbloqueado pelo lado americano. Estamos muito gratos por isso. Agora funciona”, disse Zelensky ao programa Meet the Press, da NBC.

Trump acusa Zelensky de não querer fim da guerra

Na plataforma, a Truth Social, Trump escreveu que está em processo de negociação de um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, obtendo “grandes avanços”, mas sublinhou: “Zelensky não se importa; e, francamente, com todo o dinheiro que a Europa lhe tem enviado... não quer acabar com esta guerra — e, provavelmente, nunca quis.”





O seu país está em ruínas, uma grande parte do seu território perdeu-se, perdeu o acesso aos oceanos e aos mares, e a sua população masculina está reduzida, ferida e/ou morta. EU QUERO QUE ESTA GUERRA ACABE! Agradeço a atenção dispensada a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP”.



“A minha decisão sobre a Rússia é muito simples. Estou em processo de negociação de paz na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não quero fazer nada que, de forma insensata, afaste a Rússia da mesa das negociações” frisa Trump na publicação.



Segundo o presidente norte-americano, “Zelensky está a utilizar as refinarias de gasóleo na Rússia como alvo, sabendo que estes ataques prejudicam gravemente os mercados globais de gasóleo, incluindo o dos Estados Unidos”. , perdeu o acesso aos oceanos e aos mares, e a sua população masculina está reduzida, ferida e/ou morta.! Agradeço a atenção dispensada a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP”.“A minha decisão sobre a Rússia é muito simples. Estou em processo de negociação de paz na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não quero fazer nada que, de forma insensata, afaste a Rússia da mesa das negociações” frisa Trump na publicação.Segundo o presidente norte-americano, “Zelensky está a utilizar as refinarias de gasóleo na Rússia como alvo, sabendo que estes ataques prejudicam gravemente os mercados globais de gasóleo, incluindo o dos Estados Unidos”.





Trump argumentou ainda que se assinasse neste momento a chamada Lei Graham, relativa a novas sanções contra a Rússia, faria com que Moscovo se retirasse das negociações.

Questionado sobre um possível encontro entre o presidente dos EUA, Donald Trump, o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder chinês, Xi Jinping, para negociar o fim do conflito na Ucrânia — que já dura há quatro anos —, Rubio disse: "Fala-se numa reunião. Não sei se foi confirmada, mas o presidente tem sido claro: gostaria que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia chegasse ao fim".





c/agências

, que ", acrescentou Rubio, sublinhando, mais uma vez, os riscos de propagação do conflito pela Europa.Rubio aterrou em Samarcanda no domingo à noite para se reunir com altos responsáveis do grupo C5+1, que reúne os Estados Unidos e os Estados pós-soviéticos de maioria muçulmana: Uzbequistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turquemenistão.Trump recebeu os líderes do C5 na Casa Branca, em novembro passado.O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou ainda esta segunda-feira que n, ao mesmo tempo que instou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a "concentrar-se" em "acabar com a guerra".. Deviam perguntar-lhe.", declarou Rubio à imprensa, ao comentar uma declaração de Zelensky de que os Estados Unidos teriam retomado a partilha de informações de inteligência com a Ucrânia após uma interrupção.No domingo, Volodymyr Zelensky agradeceu à administração Trump pela retoma da partilha de informações entre os dois países, mas afirmou que os EUA tinham restringido intencionalmente o acesso à internet via satélite Starlink, permitindo a Donald Trump enviar uma “mensagem” no âmbito do seu conflito com o presidente ucraniano.Em entrevista à cadeia NBC, Zelensky disse que os, prejudicando tanto as operações comnas linhas da frente como algumas missões de defesa aérea.“Foi uma mensagem do governo norte-americano para limitar a velocidade”, disse. “E, tecnicamente, foi a SpaceX que o executou.”Na noite de domingo,O líder norte-americano defendeu a decisão de não aplicar novas sanções contra a Rússia, bem como o acordo entre Washington e Moscovo, anunciado dias antes, permitindo aos Estados Unidos importar petróleo russo.Numa altura em que a Ucrânia teme ser abandonada pelo seu aliado americano, onoticiou que o presidente russo, Vladimir Putin, propôs aos seus homólogos — o norte-americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping — uma reunião no próximo mês para discutir o fim do conflito, sem a participação de Kiev.Os três líderes estão convidados para uma cimeira da APEC (Cooperação Económica da Ásia-Pacífico), que terá lugar em meados de novembro em Shenzhen, na China.