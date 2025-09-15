Rubio vai manifestar apoio dos EUA à soberania do Qatar durante visita

"[Marco] Rubio reafirmará o total apoio dos Estados Unidos à segurança e soberania do Qatar após o ataque israelita em Doha", sublinhou o porta-voz do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar, Majed al-Ansari, também confirmou hoje que o secretário de Estado norte-americano vai visitar Doha na terça-feira, onde manterá uma reunião com responsáveis do país árabe para discutir o ataque israelita da semana passada em solo catari.

"No Qatar, mantemos uma colaboração estreita com a administração Trump (...) O secretário Rubio deverá estar em Doha amanhã [terça-feira] para se reunir com os responsáveis cataris", frisou Al-Ansari, numa conferência de imprensa após a cimeira árabe-islâmica realizada na capital catari.

O porta-voz afirmou que os governos do Qatar e dos EUA estão a discutir "os próximos passos", sem fornecer mais detalhes sobre as negociações mantidas entre os dois países após o ataque israelita em Doha, que teve como alvo uma delegação negocial do Hamas e fez seis mortos.

"A nossa mensagem é muito clara: esta é uma agressão que não aceitaremos. Trabalharemos ativamente para a dissuadir e garantir que não se repita. O sentimento e a solidariedade de todos os líderes do mundo árabe e muçulmano que discursaram aqui hoje em Doha foram muito claros", garantiu o porta-voz da diplomacia do Qatar.

Majed al-Ansari denunciou ainda as ações do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e do seu Governo "que serão visíveis para a comunidade internacional para que sejam tomadas medidas para garantir que não se repitam".

Rubio concluiu hoje a sua visita de dois dias a Israel, onde expressou o seu apoio inabalável a Benjamin Netanyahu e deixou poucas esperanças de uma trégua na Faixa de Gaza, onde uma solução diplomática, segundo ele, poderá não ocorrer.

Em conferência de imprensa, Rubio foi questionado várias vezes sobre o ataque israelita em solo catari, com o qual Trump demonstrou desconforto nos últimos dias, mas não o abordou diretamente nas suas respostas.

"Estamos focados no que está a acontecer agora", apontou Rubio, referindo-se ao papel do Qatar como mediador junto do Hamas.

E acrescentou: "Enquanto houver 48 reféns detidos [em Gaza], continuaremos a encorajar o Qatar a desempenhar um papel construtivo nesse sentido."

Netanyahu, por sua vez, defendeu mais uma vez a decisão de atacar como uma decisão exclusiva de Israel.

"Fizemo-lo sozinhos. Ponto final", afirmou o primeiro-ministro israelita.

As forças israelitas têm em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza que causou mais de 64.600 mortos no território governado pelo Hamas desde 2007.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.