Rumen Radev de saída. Presidente da Bulgária anuncia demissão

"Amanhã, apresentarei a minha demissão do cargo de presidente da República da Bulgária", afirmou Rumen Radev, de 62 anos, numa declaração oficial à nação.

Este anúncio surge após nove anos de Radev naquele cargo e numa altura em que o país balcânico se encontra sem Governo, depois da demissão do executivo em dezembro de 2025, após uma onda de contestação popular desencadeada pela introdução do euro.

"Hoje, dirijo-me a vós pela última vez como presidente. Em primeiro lugar, gostaria de pedir perdão pelo que não consegui fazer. Mas é precisamente a minha convicção de que o conseguiremos que é um dos principais motivos desta decisão", disse Radev, na mensagem transmitida pela televisão pública nacional.

A demissão vem alimentar especulações generalizadas de que Radev formará o seu próprio partido político para concorrer nas próximas eleições parlamentares, após a renúncia do Governo anterior no mês passado.



O presidente, que deveria ocupar o cargo até janeiro de 2027, afirmou que irá apresentar a sua renúncia ao Tribunal Constitucional na terça-feira. Se for aprovada, será substituído pela vice-presidente Iliana Iotova até às eleições presidenciais, em novembro.

Radev, que expressou ceticismo sobre a recente decisão da Bulgária de aderir ao euro e opiniões favoráveis ao Kremlin sobre a guerra na Ucrânia, foi eleito presidente em 2016 e novamente em 2021.

