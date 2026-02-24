Russell Brand declara-se inocente das acusações de violação e assédio sexual

De acordo com a BBC, o ator levou a Bíblia para o tribunal e declarou-se inocente de todas as acusações de que é alvo. Haverá uma audiência de gestão processual em março.



Foi libertado sob fiança e deverá voltar a comparecer a tribunal em data ainda por definir.



Russell Brand foi presente esta terça-feira ao Tribunal da Coroa de Southwark e já tinha sido acusado em 2023 de dois crimes de violação, dois de assédio sexual e outro de abuso emocional por quatro mulheres, que terão ocorrido entre 1999 e 2005. Esses crimes foram resultado de uma investigação do Ministério Público, após reportagens do Times, Sunday Times e do programa Dispatches, da Channel 4.



O ator também se tinha declarado inocente quando foi presente a tribunal no ano passado, cujo julgamento está marcado para junho, mas ainda será decidido se as alegações pelas quais respondeu esta terça em tribunal serão anexadas ao caso.



A Polícia Metropolitana de Londres, em dezembro, havia afirmado que “Estas novas acusações estão relacionadas com mais duas mulheres e somam-se às acusações feitas contra Brand em abril de 2025, que envolviam quatro mulheres”.