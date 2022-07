Rússia abandona a Estação Espacial Internacional a partir de 2024

O anúncio partiu do chefe da Agência Espacial Russa (Roscosmos), Yuri Borissov. "Vamos, sem dúvida, cumprir todas as obrigações para com os nossos parceiros" na EEI, garantiu Borissov, "mas a decisão de deixar esta estação depois de 2024 foi tomada".





Moscovo havia advertido, em meados de março, que as sanções ocidentais contra a Rússia devido à guerra na Ucrânia poderiam afetar o funcionamento das naves russas que abastecem a EEI. Em causa está um módulo essencial, visto ser este segmento russo responsável pelo fornecimento de combustível e correção em órbita da estrutura. A EEI é o resultado de uma colaboração internacional e a NASA tem dito repetidamente que não pode funcionar sem as contribuições dos vários parceiros.





Ainda há duas semanas Moscovo e Washington tinham anunciado que iam retomar os voos para a estação com dois astronautas norte-americanos a viajar em breve numa nave russa, em duas missões. Mas também havia planos para ter cosmonautas russos a bordo da Space X.

A saída dos russos da Estação Espacial era de algum modo esperada, tendo a agência espacial norte-americana informado, em março, estar a trabalhar em soluções para manter a EEI em órbita sem a ajuda da Rússia. Agora os norte-americanos vão ter de repensar estratégias, visto que os Estados Unidos querem prolongar a vida da estação até 2030.