Rússia abateu 604 drones ucranianos no seu território

"Durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 604 drones ucranianos de asa fixa" sobre 15 regiões russas e o mar de Azov, declarou o comando militar russo na rede social Telegram.

O presidente da Câmara da capital russa, Dmitri Sobianin, declarou no Telegram que, entre às 20:30 de segunda-feira (18:30 em Lisboa) e às 07:00 de hoje (05:00 em Lisboa), "foram lançados 217 drones em direção à região de Moscovo".

"A maior parte destes foi neutralizada pelas defesas antiaéreas em zonas distantes da cidade. Foram destruídos 65 drones nas proximidades de Moscovo", apontou. Posteriormente, Sobianin acrescentou que outros cinco drones foram abatidos nos arredores da cidade.

Devido ao perigo representado pelos drones, os aeroportos moscovitas de Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky e Sheremetyevo interromperam temporariamente as operações, informou a agência de aviação civil russa, Rosaviatsia, no Telegram.

Na região de Kaluga - situada a 180 quilómetros a sudoeste de Moscovo e uma das possíveis rotas de voo dos drones ucranianos em direção à capital russa -, 73 drones foram abatidos durante a noite, segundo informou o governador local, Vladislav Shapsha, na rede social russa MAX.

Shapsha disse que, em consequência do ataque no distrito de Mosalskoi, ficaram danificadas uma escola, duas casas particulares e um automóvel.

Nem os meios de comunicação oficiais nem os canais independentes russos ou ucranianos reportaram danos nas infraestruturas críticas russas, incluindo as refinarias.