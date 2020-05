Rússia acusa EUA de ocultar papel da URSS na Segunda Guerra Mundial

No passado dia 8 de maio celebrou-se o Dia da Vitória que marca os 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial na Europa e a derrota do nazismo.Na véspera das celebrações, o Governo dos Estados Unidos emitiu uma declaração do secretário de Estado, Mike Pompeo, em conjunto com os ministros dos Negócios Estrangeiros da Bulgária, República Checa, Estónia, Hungria, Letónia, Lituânia, Polónia, Roménia e Eslováquia.“Embora maio de 1945 tenha trazido o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, não trouxe liberdade para toda a Europa. A parte central e oriental do continente permaneceu sob o domínio dos regimes comunistas durante quase 50 anos. Os países bálticos foram ilegalmente ocupados e anexados e um controlo férreo sobre as outras nações cativas foi imposto pela União Soviética usando força militar esmagadora, repressão e controlo ideológico”, lê-se primeiramente no documento, sem nenhuma referência à libertação da Europa do regime nazi.“Hoje estamos a trabalhar juntos em direção a uma Europa forte e livre, onde prevalecem os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito. O futuro deve basear-se nos factos da História e da justiça para as vítimas dos regimes totalitários. Estamos prontos para o diálogo com todos os interessados em seguir estes princípios”, conclui a declaração.Mais tarde nesse mesmo dia, a Casa Branca publicou um tweet onde o papel da União Soviética na derrota da Alemanha nazi foi, uma vez mais, ocultado:

Moscovo promete uma “conversa séria”

A Rússia não ficou indiferente a estas mensagens da Casa Branca e considerou-as uma“Na véspera do dia sagrado,”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado , acrescentando que as declarações dos EUA foram “extremamente cruéis”.O documento sublinha que a atitude do executivo norte-americano “é claramente discordante da declaração assinada em 25 de abril pelos presidentes Vladimir Putin e Donald Trump”, onde são evidenciados os “esforços conjuntos dos nossos países na luta contra um inimigo comum”.“Presumimos que os factos reais da História não possam ser ignorados”, lê-se ainda no documento, onde é acrescentado que a “Rússia e os EUA, apesar das divergências, podem, com base no respeito mútuo e na consideração dos interesses uns dos outros, dar uma resposta comum aos crescentes desafios do nosso tempo”., conclui o comunicado.

“Ignorância profunda” ou “insulto calculado”?

O aparente “esquecimento” sobre o papel da URSS na luta contra o nazismo por parte dos EUA não é surpreendente para a maioria dos especialistas.

Peter Kuznick, professor de História e diretor do Instituto de Estudos Nucleares da American University, considera que esta atitude dos EUA é reflexo da cultura norte-americana:

“O problema é que isso é o que a maioria dos americanos aprende na escola e nas redes sociais.”.O professor Kuznick, citado pelo meio de comunicação russo RT , acrescentou que muitos norte-americanos têm “uma profunda ignorância sobre os acontecimentos históricos”.Já Jim Jatras, ex-diplomata dos EUA, acredita que a mensagem da Casa Branca tenha sido intencional. “”, disse Jatras, considerando que reflete o desejo de Washington de se apresentar como o único líder mundial. “Eles [norte-americanos] têm uma atitude imprudente relativamente a insultar outros países”, concluiu.Jatras argumenta ainda que muitos norte-americanos são fascinados por “mitos históricos” que apenas agravam as situações. “Eles [mitos] são todos muito perigosos porque a maneira como as pessoas percebem a História vai moldar a forma como agem no mundo no presente e como se comportarão no futuro. Perpetuar esse tipo de mitos é muito irresponsável”, sublinhou o ex-diplomata.