Rússia acusa exército ucraniano de matar sete civis num mercado

O líder regional nomeado por Moscovo, Vladimir Saldo, disse que o ataque ocorreu de manhã e visou o mercado central.

"Muitas pessoas estavam no mercado no momento do ataque", declarou Saldo nas redes sociais, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

"De acordo com dados preliminares, pelo menos sete pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas", acrescentou.

A cidade situa-se na região de Kherson, no sul da Ucrânia, uma das quatro que a Rússia declarou como anexadas desde que invadiu o país vizinho em fevereiro de 2022.

As outras são Donetsk, Lugansk e Zaporijia, apesar de as tropas russas não terem o controlo total dos respetivos territórios.

A Rússia já tinha anexado a península ucraniana da Crimeia, no Mar Nego, em 2014.

Numa mensagem separada, Saldo acusou o exército ucraniano de enviar mais `drones` após a primeira vaga do ataque para "acabar com os sobreviventes" no terreno.

Publicou um alegado vídeo não autenticado do local do ataque, filmado do ar, que mostra fumo a sair de pequenos edifícios.

A cidade de Olechky, que tinha uma população de cerca de 20.000 habitantes antes da invasão russa da Ucrânia, situa-se na margem oriental do rio Dnipro, que é ocupado neste setor por Moscovo.

Situa-se a alguns quilómetros a leste de Kherson, a capital regional, que também foi conquistada por Moscovo antes de ser retomada pelo exército ucraniano no outono de 2022.

O rio Dnipro marca a linha da frente nesta zona, e os ataques de `drones` de ambos os lados são constantes, resultando regularmente em vítimas civis, segundo a AFP.

As informações divulgadas pelas duas partes sobre o curso da guerra não podem ser verificadas de imediato de forma independente.