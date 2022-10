Rússia acusa indústria de gás norte-americana de lucrar com ruptura de gasoduto

Os Estados Unidos negam qualquer envolvimento nas explosões nos gasodutos Nord Stream e acusam a Rússia de espalhar teorias da conspiração.



Os Estados Unidos garantem também que vão apoiar os esforços europeus na investigação ao alegado ataque aos gasodutos no Mar do Norte.



O embaixador russo repetiu as acusações de Vladimir Putin e respondeu que a indústria de gás norte-americana lucra com a desativação dos gasodutos que levam gás à Europa.