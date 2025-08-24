Rússia acusa países ocidentais de tentarem impedir negociações de paz

"Eles estão apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações", afirmou Lavrov numa entrevista à emissora pública Rossya, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Lavrov também criticou a posição do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que "teima, impõe condições e exige, a qualquer custo, um encontro imediato" com o homólogo russo, Vladimir Putin.