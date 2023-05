Rússia acusa Ucrânia de ataque a um dos seus navios em águas turcas

Num comunicado publicado na rede Telegram, o Ministério adiantou que o Ivan Khurs, um navio de reconhecimento de médio porte, de 2013, estava a proteger os gasodutos das linhas, que transportam gás da Rússia para a Turquia, parcialmente através do Mar Negro.

"Todos os barcos inimigos foram destruídos por fogo do armamento padrão de um navio russo a 140 km a nordeste do Bósforo", refere o comunicado, acompanhado de um vídeo com o alegado ataque e os disparos russoa efetuados.



🚨#BREAKING: #Russia's MoD has released footage of them destroying a Ukrainian unmanned surface vessel that tried to attack the Russian warship Ivan Khurs in the Black Sea pic.twitter.com/oZJSKapNSb — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) May 24, 2023





"Hoje às 05h30 da manhã, as forças armadas ucranianas realizaram uma tentativa de ataque mal sucedida ao navio Ivan Khurs da frota do Mar Negro com três lanchas rápidas não tripuladas", referiu o comunicado russo.



"O Ivan Khurs está a realizar tarefas que garantem a segurança das operações dos gasodutos Turkish Stream e Blue Stream na zona económica exclusiva da República da Turquia", acrescentou.



"O navio Ivan Khurs da frota do Mar Negro prossegue a sua missão".





O Ministério citou o ataque como motivo para a expansão de medidas defensivas.







Kiev ainda não reagiu às acusações.







O comunicado desta quarta-feira poderá elevar o nível de tensão no Mar Negro, ponto de passagem de navios carregados de cereais ucranianos, ao abrigo de um acordo internacional que permite a Kiev exportar os grãos a partir dos seus portos.

O acordo foi renovado por mais dois meses a 17 de maio, um dia antes de expirar.Em setembro passado, explosões danificaram os gasodutos1 e 2 que transportavam gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico.transporta gás da península russa de Taman através do Mar Negro até um ponto a ocidente do Bósforo. O, atravessa o mesmo Mar, de norte para sul, até um ponto 700 quilómetros a leste do Bósforo.