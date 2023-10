Rússia afirma ter intercetado 31 drones ucranianos perto da fronteira

“Na noite de 4 de outubro, as exigências do regime de Kiev foram suspensas e foram realizados ataques terroristas contra instalações no território da Federação Russa”, denunciou o Ministério russo da Defesa, no Telegram.



A mesma fonte acrescenta que “31 aeronaves não tripuladas (…) foram intercetadas e destruídas por unidades de Defesa Aérea em serviço no território das regiões de Belgorod, Bryansk e Kursk”, território mais ocidental da Rússia que faz fronteira com a Ucrânia.



Para já não há registo de vítimas, mas o governador de Bryansk confirmou que um drone ucraniano foi abatido na região e que o ataque de Kiev causou “destruição parcial” de habitações.



Alexander Bogomaz afirmou ainda que as forças ucranianas usaram munições cluster contra quatro cidades e vilas daquela região.



A Ucrânia recebeu munições cluster dos Estados Unidos e, na altura, comprometeu-se a utilizá-las apenas para desalojar concentrações de soldados inimigos. As munições de fragmentação são, aliás, proibidas em mais de 100 países, uma vez que normalmente libertam um grande número de pequenas bombas que podem matar indiscriminadamente numa área ampla e os dispositivos que não explodirem podem representar uma ameaça durante décadas. Desde que a Ucrânia anunciou a contraofensiva no início de junho, algumas regiões russas têm acusado quase todos os dias as forças ucranianas de lançar ataques, com drones ou granadas, contra alvos civis.





O Ministério da Defesa russo também informou, esta quarta-feira, que repeliu uma tentativa de desembarque de forças ucranianas na península da Crimeia, anexada por Moscovo em 2014.



“Na parte noroeste do Mar Negro, as ações de uma aeronave das Forças Aeroespaciais Russas impediram uma tentativa de penetração no território da Crimeia por um grupo de desembarque das Forças Armadas da Ucrânia”, disse o Ministério numa outra publicação, acrescentando que os soldados se dirigiam para o cabo Tarkhankout, no noroeste da península, a bordo de um “barco militar rápido e três jet skis”.



