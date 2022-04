Rússia alega ter conseguido o controlo do porto de Mariupol

A batalha pelo controlo de Mariupol pode estar perto do fim. A Rússia garante já ter o controlo do porto da cidade. As forças ucranianas avisam que as munições estão a acabar. No leste da Ucrânia as forças russas preparam uma ofensiva em larga escala.