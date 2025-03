Rússia alvo do maior ataque aéreo de Kiev horas antes das negociações com os EUA

Este ataque aconteceu poucas horas antes das conversações na Arábia Saudita entre representantes ucranianos e norte-americanos, que procuram uma solução para o conflito na Ucrânia.

Há relatos de que num dos blocos de apartamentos atingidos na região de Moscovo, as janelas foram partidas e uma varanda parcialmente destruída. As autoridades da aviação russas informaram que os voos foram suspensos em todos os quatro aeroportos da capital e dois outros aeroportos, nas regiões de Yaroslavl e Nizhny Novgorod, a leste de Moscovo, também foram fechados.







"Esta não é a primeira visita a Moscovo de uma delegação internacional de alto nível que é acompanhada por um ataque de drones das forças ucranianas", escreveu a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, no Telegram, afirmando que os atos privam a OSCE do "seu significado original", que é "garantir a segurança e a cooperação na Europa".

Ataque devia "incentivar Putin a aceitar trégua aérea"



A Ucrânia considerou, entretanto, que o ataque em massa que lançou a noite passada contra Moscovo deveria encorajar o presidente russo a aceitar uma trégua aérea, proposta por Kiev como condição prévia para possíveis conversações para pôr fim à guerra.



"Este é mais um sinal para incentivar Vladimir Putin a interessar-se por uma trégua aérea", disse o porta-voz do Centro Governamental Ucraniano contra a Desinformação, Andriï Kovalenko.



Do outro lado, nas últimas horas, a Força Aérea da Ucrânia afirmou ter defendido o território ataques de mísseis balísticos e drones russos durante a noite. Pelo menos uma pessoa foi morta e 18 ficaram feridas.

Segundo o Ministério russo da Defesa, as forças ucranianas lançaram 337contra a Rússia, incluindo 91 dispositivos que tinham como alvo a capital russa., disse o Ministério em comunicado, acrescentando que o ataqueafirmou o governador Andrei Vorobyov, citado pelas agências de notícias., declarou o presidente da Câmara da capital russa, Sergei Sobyanin, na plataforma de mensagens Telegram, acrescentando que osatingiram a aldeia de Sapronovo e a cidade de Ramenskoye, nos arredores de Moscovo., referiu ainda.Esta investida ucraniana ocorre também poucas horas antes da visita a Moscovo do secretário-geral da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE), Feridun Hadi Sinirlioglu, que deverá manter conversações com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov.Ao final do dia de segunda-feira, as autoridades pró-russas da província de Kherson, sob ocupação parcial no sul da Ucrânia, acusaram as forças de Kiev de um ataque que terá feito seis vítimas mortais. Segundo o porta-voz do governo de região, Volodmir Vasilenko,, acrescentou o mesmo responsável.O anúncio do alegado ataque surge numa altura de contínuos e violentos ataques russos contra infraestruturas civis ucranianas, sobretudo de produção de energia.A Ucrânia e a Rússia enviam diariamente dezenas de, mas a capital russa raramente é atingida.No final de dezembro, um ataque maciço deucranianos danificou edifícios e obrigou à retirada de populares na cidade de Kazan, no centro da Rússia, de acordo com a AFP.