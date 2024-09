Rússia ameaça avançar com "medidas de retaliação" contra Portugal

Maxim Shemetov - Reuters

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia deixou esta sexta-feira no ar a hipótese de avançar com "medidas de retaliação" contra Portugal e outros países da União Europeia. Em causa está o envio para a Ucrânia de material de uso militar, nomeadamente de helicópteros Kamov. O aviso foi deixado pela porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, numa conferência à margem do 5.º Fórum Euro-Asiático de Mulheres em São Petersburgo.