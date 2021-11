Rússia. Antonov An-12 cai com sete pessoas a bordo

O avião de carga An-12, que caiu na região de Irkutsk, no leste da Sibéria, incendiou-se ao atingir o solo.





Pelo menos cinco corpos foram encontrados nos destroços.

Наш корреспондент Екатерина Новикова находится на месте крушения Ан-12. По ее словам, самолет уже заходил на второй круг около села Пивовариха, когда пропал с радаров. pic.twitter.com/30VSUmDbxI — Известия (@izvestia_ru) November 3, 2021

"As equipas de combate a incêndio e resgate chegaram ao local do acidente. O avião pegou fogo depois de embater no solo", disse a assessoria de imprensa, citada pelo portalA operação de busca e resgate e combate a incêndios está a fazer todos os esforços para apagar o incêndio, acrescentaram as autoridades.A área florestal onde caiu a aeronave também ficou em chamas, dificultando as equipas de resgate.De acordo com dados preliminares, havia sete pessoas a bordo do avião.Conforme relatado pelo Ministério de Emergências da Rússia, às 14h45 (hora de Moscovo), um avião de carga An-12 desapareceu dos radares ao fazer uma aproximação para pousar a 7 km de Irkutsk, na localidade de Pivovarikha.O avião seria descoberto mais tarde, não muito longe do aeroporto.