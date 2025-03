Rússia anuncia apreensão de moedas de ouro antigas roubadas em França

"Uma coleção de moedas de ouro antigas roubadas em França" foi apreendida após uma tentativa de as vender no mercado de antiguidades de Moscovo, declarou o Ministério do Interior russo em comunicado.

Durante um controlo, verificou-se que o nome e a descrição das moedas de ouro se assemelhavam aos dos objetos que "tinham sido conservados no museu Saint-Rémi de Reims" antes de serem roubados, segundo a mesma fonte.

Contactada pelas autoridades russas, a Interpol confirmou que se tratava efetivamente de "raros exemplares antigos fabricados entre os séculos I e V d.C.", que tinham sido roubados, explica o comunicado de imprensa, sem especificar a data do roubo ou da apreensão.

Depois de receber fotografias e uma descrição detalhada dos objetos roubados, a polícia russa fez uma rusga numa loja de antiguidades em Moscovo e nas casas de vários colecionadores, apreendendo 79 peças, com um valor estimado em "aproximadamente mais de 55 milhões de rublos (cerca de 607.200 euros à taxa de câmbio atual)", acrescentou.

"O regresso da coleção à sua exposição permanente em França está em vias de ser resolvido", sublinhou o ministério russo do Interior.

De acordo com o comunicado, um guarda do museu de Saint-Rémi foi condenado num processo pelo roubo destes objetos, que só agora foram encontrados.