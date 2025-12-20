Rússia anuncia conquista de mais duas localidades em Donetsk e Sumy

As novas conquistas foram as localidades de Svitle, em Donetsk, e de Visoke, em Sumy, segundo um comunicado do Ministério da Defesa citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Donetsk é uma das quatro regiões que a Rússia declarou como anexadas em setembro de 2022, juntamente com Lugansk, Zaporijia e Kherson, depois de ter feito o mesmo à Crimeia em 2014.

As regiões de Donetsk e Lugansk constituem o chamado Donbass, uma zona industrial no leste da Ucrânia que Putin exige que seja reconhecida pela comunidade internacional como parte da Rússia.

As tropas russas ocupam a quase totalidade de Lugansk, enquanto o exército ucraniano controla cerca de 20% de Donetsk, segundo várias fontes.

Putin disse na sexta-feira que o exército russo controlava 50% do território de importantes cidades ucranianas como Myrnohrad e Kostiantynivka, ambas na região de Donetsk.

Insistiu também que as forças russas controlavam os bastiões ucranianos de Kupiansk (em Kharkiv) e Pokrovsk (em Donetsk), o que é negado por Kiev.

Segundo o Estado-Maior russo, as tropas de Moscovo conquistaram este ano mais de 300 localidades na Ucrânia, o equivalente a "mais de 6.300 quilómetros quadrados".

Peritos independentes, como o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington, afirmam que a Rússia tomou menos de 5.000 quilómetros quadrados em 2025, correspondente a menos de 1% do território ucraniano.

A Ucrânia também anunciou hoje ataques contra a Rússia, um dos quais contra um aeródromo militar russo na Crimeia, que terá atingido dois caças Su-27 e a torre de controlo.

Kiev reivindicou ainda um ataque na sexta-feira no mar Cáspio que visou um navio de guerra e uma plataforma da empresa russa Lukoil no jazigo de Filanovski, cujas reservas foram calculadas em 30 mil milhões de metros cúbicos de gás.

As informações sobre o curso da guerra divulgadas pelas duas partes não podem ser verificadas de imediato de forma independente.

Enquanto prosseguem os combates, os Estados Unidos realizam no fim de semana mais uma ronda de conversações separadas com ucranianos e russos sobre um plano do presidente Donald Trump para tentar pôr fim à guerra.

"A bola encontra-se totalmente do lado dos nossos adversários ocidentais, principalmente do chefe do regime de Kiev [Volodymyr Zelensky] e dos seus patrocinadores europeus", afirmou Putin na sexta-feira.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, tem afirmado que a participação da Europa nas conversações apenas prejudica o processo e acusa os líderes europeus de serem favoráveis à guerra.

As conversas previstas para o fim de semana surgem depois de Putin ter prometido continuar a ofensiva militar na Ucrânia e antecipado "novos sucessos" antes do final do ano.