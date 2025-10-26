Rússia anuncia teste bem sucedido de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear

Durante o último teste, em 21 de outubro, o míssil Burevestnik permaneceu no ar “cerca de 15 horas”, sobrevoando 14 mil quilómetros, precisou o chefe do Estado-Maior russo, Valéri Guérasimov, acrescentando que “este não é um limite” para este armamento.

"E agora concluímos os testes finais", afirmou orgulhosamente, acrescentando ser preciso construir a infraestrutura necessária para a sua implantação e colocá-lo ao serviço das Forças Armadas, para o que ainda há “muito trabalho pela frente”. O 9M730 Burevestnik é um míssil de cruzeiro a baixa altitude lançado do solo que não só é capaz de transportar uma ogiva nuclear, como também é movido a energia nuclear. A NATO refere-se a ele como SSC-X-9 Skyfall.





Putin anunciou pela primeira vez em outubro de 2023 um teste bem-sucedido com o Burevestnik, um míssil envolto em controvérsia devido aos numerosos testes falhados realizados no final da década passada.

Três mortos em Kiev na sequência de ataque russo

O ataque também causou danos materiais e incêndios em vários apartamentos. No bairro de Obolonskyi, destroços de drones caíram sobre um prédio de 16 andares, ainda de acordo com o presidente da câmara de Kiev.

Oficiais militares ucranianos disseram no Telegram que a Rússia lançou 101 drones contra a Ucrânia durante a noite, 90 dos quais foram abatidos.

Trump afirma que “não vai perder tempo" com Putin

Segundo a imprensa norte-americana, Dmitriev reuniu-se no sábado, na Florida (sudeste), com Steve Witkoff, um dos emissários de Donald Trump, e deverá continuar as conversações com membros do Governo dos EUA, de acordo com uma fonte próxima das negociações.





