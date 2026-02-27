Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia ataca Odessa e Ucrânia atinge Belgorod
Na última noite, a Rússia e a Ucrânia voltaram a trocar ataques. Moscovo atacou infraestruturas portuárias na cidade ucraniana de Odessa e Kiev lançou mísseis balísticos contra instalações energéticas da região russa de Belgorod.
A Rússia atacou as infraestruturas portuárias durante a noite na região sul da Ucrânia, Odessa, junto ao mar Negro e o rio Danúbio, provocando incêndios e danificando equipamentos, armazéns e contentores de alimentos, disse o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba esta sexta-feira."O inimigo continua a atacar a logística marítima", afirmou Kuleba na aplicação de mensagens Telegram.
"Apesar disso, o corredor marítimo ucraniano está operacional, movimentando mais de 176 milhões de toneladas de carga, incluindo mais de 150 milhões de toneladas de cereais", acrescentou o governante.
Kuleba acusou a Rússia de ter provocado, desde o início da guerra, há quatro anos, danos em cerca de 700 infraestruturas portuárias ucranianas, além de mais de 150 navios civis.Segundo Kiev, na noite de quinta-feira e madrugada de sexta-feira, a Rússia lançou um total de 187 drones de longo alcance sobre todo o território da Ucrânia, embora 167 das aeronaves telepilotadas tenham sido neutralizadas pelas defesas antiaéreas inimigas.
Outros 28 drones causaram impactos em 14 localizações distintas não especificadas pela força aérea ucranianaUcrânia ataca Belgorod
Mísseis ucranianos atingiram a cidade russa de Belgorod, perto da fronteira, causando graves danos nas instalações energéticas e interrompendo o fornecimento de eletricidade, água e aquecimento, revelou o governador ao início da manhã desta sexta-feira.
O ataque a Belgorod, a 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e ao distrito circundante, foi o segundo em cinco dias a causar danos graves.A área tem sido um alvo frequente das forças armadas ucranianas nos quatro anos desde que a Rússia invadiu o seu vizinho mais pequeno.
"Ocorreram graves danos nas infraestruturas energéticas", escreveu Vyacheslav Gladkov no Telegram. "Como resultado, houve interrupções no fornecimento de eletricidade, água e aquecimento", acrescentou.
Para já não houve comentários por parte das autoridades ucranianas. Gladkov disse que a extensão dos danos seria avaliada ao amanhecer.
Imagens publicadas em canais não oficiais do Telegram mostravam zonas residenciais às escuras e o céu iluminado por explosõesCessar-fogo local em Zaporizhzhia
Um cessar-fogo local entrou em vigor perto da central nuclear de Zaporizhzhia, no sudeste da Ucrânia, esta sexta-feira, para permitir reparações numa linha de energia externa, disseram autoridades russas.
A central, a maior da Europa, está sob controlo russo desde pouco depois do início da guerra, em 2022. Atualmente, não está a produzir eletricidade e depende de energia externa para manter o seu material nuclear arrefecido e evitar um acidente catastrófico.
A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de colocar em risco a segurança da central, realizando ataques nas proximidades.
Uma trégua local semelhante foi estabelecida no ano passado, quando as linhas de energia ficaram inoperacionais durante semanas e o local foi forçado a depender de geradores a diesel de emergência.
A administração russa afirmou em comunicado que o último cessar-fogo foi implementado com a ajuda de Rafael Grossi, responsável da Agência Internacional de Energia Atómica.As autoridades russas disseram que uma das linhas de energia externas ainda estava a funcionar e que as reparações na outra demorariam pelo menos uma semana. Os níveis de radiação são normais, segundo a administração.
A questão de quem deve controlar e operar a enorme central é um dos pontos de discórdia nas conversações de paz mediadas pelos EUA, que estão a avançar lentamente e deverão ser retomadas em Genebra no próximo mêsFMI aprova empréstimo de 8,1 mil milhões de dólares à Ucrânia
O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou na quinta-feira um empréstimo de 8,1 mil milhões de dólares, com um prazo de quatro anos, à Ucrânia, dos quais 1,5 mil milhões de dólares serão libertados de imediato para ajudar a manter o Governo a funcionar enquanto a guerra contra a invasão russa se arrasta para o quinto ano.
O FMI afirmou que o novo acordo do Mecanismo de Financiamento Alargado (Extended Fund Facility) para a Ucrânia vai ajudar a consolidar um pacote de apoio internacional de 136,5 mil milhões de dólares para o país devastado pela guerra, que esta semana completou quatro anos desde a invasão russa em grande escala.
O novo empréstimo, que substitui um programa de 15,5 mil milhões de dólares aprovado em 2023, ajudará Kiev a manter a estabilidade económica e o fluxo de despesas públicas, afirmou o FMI.
O Banco Mundial, a União Europeia, as Nações Unidas e o Governo ucraniano divulgaram esta semana um novo relatório que estima o custo da reconstrução da Ucrânia em 588 mil milhões de dólares na próxima década. A diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, afirmou que o empréstimo resolveria o problema da balança de pagamentos da Ucrânia e restauraria a viabilidade externa a médio prazo, além de impulsionar as perspetivas de reconstrução e crescimento após o fim da guerra e facilitar os passos da Ucrânia para aderir à União Europeia.
“A Ucrânia e o seu povo resistiram a uma longa e devastadora guerra durante mais de quatro anos com uma notável resiliência”, disse ela num comunicado, elogiando o trabalho das autoridades ucranianas para manter a estabilidade macroeconómica e financeira geral, impulsionar as receitas internas e promover algumas reformas cruciais.
Kristalina Georgieva acrescentou que as autoridades estavam empenhadas em “enfrentar os estrangulamentos de longa data ao crescimento”, incluindo através de esforços contínuos para combater a corrupção, lidar com a evasão fiscal e a evasão fiscal, reformar os mercados de energia e reforçar as infraestruturas do mercado financeiro.
O programa seria “prontamente reajustado” em caso de negociações de paz bem-sucedidas, acrescentou em comunicado.
Georgieva, que fez uma visita surpresa à Ucrânia no mês passado, disse que a guerra afetou as condições económicas e sociais, apesar dos esforços das autoridades para estabilizar a economia, conter a inflação e reestruturar a dívida do sector privado. O novo empréstimo visa aprofundar as reformas estruturais, afirmou.
O FMI projeta agora que a economia da Ucrânia cresça 1,8% a 2,5% em 2026, após um crescimento estimado de 1,8% a 2,2% em 2025. A inflação deverá rondar os 6,1% este ano, metade da taxa de 12,7% registada em 2025.
O défice de financiamento estimado da Ucrânia em 52 mil milhões de dólares em 2026 seria coberto através de desembolsos no âmbito do programa recentemente aprovado pelo FMI, acordos com a União Europeia, fundos do G7 (Grupo das Sete Economias Avançadas) e apoio bilateral, sublinhou o FMI.
Georgieva revelou que um grande número de membros do FMI, incluindo os EUA, a Alemanha, o Canadá, o Reino Unido e o Japão, reafirmou o seu reconhecimento do estatuto de credor preferencial do FMI em relação ao dinheiro devido ao Fundo e concordaram em fornecer "apoio financeiro adequado" para garantir que a Ucrânia pudesse pagar as suas dívidas ao Fundo Monetário Internacional.
Outros países que apoiam a Ucrânia são a Áustria, Bélgica, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Espanha e Suécia, acrescentou.
O Grupo de Credores da Ucrânia, que detém a maior parte da dívida bilateral oficial do país, também concordou em prolongar a atual moratória da dívida e concluir um tratamento definitivo da dívida após a resolução do atual estado de "incerteza excecionalmente elevada", afirmou o FMI em comunicado.
O progresso da Ucrânia no programa será revisto trimestralmente, estando previstas nove revisões para o próximo trimestre.
c/ agências
