Rússia ataca Odessa e Ucrânia atinge Belgorod

A Rússia atacou as infraestruturas portuárias durante a noite na região sul da Ucrânia, Odessa, junto ao mar Negro e o rio Danúbio, provocando incêndios e danificando equipamentos, armazéns e contentores de alimentos, disse o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba esta sexta-feira.

Kuleba acusou a Rússia de ter provocado, desde o início da guerra, há quatro anos, danos em cerca de 700 infraestruturas portuárias ucranianas, além de mais de 150 navios civis.

Ucrânia ataca Belgorod

O ataque a Belgorod, a 40 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, e ao distrito circundante, foi o segundo em cinco dias a causar danos graves.

Cessar-fogo local em Zaporizhzhia

A central, a maior da Europa, está sob controlo russo desde pouco depois do início da guerra, em 2022.

A administração russa afirmou em comunicado que o último cessar-fogo foi implementado com a ajuda de Rafael Grossi, responsável da Agência Internacional de Energia Atómica.

FMI aprova empréstimo de 8,1 mil milhões de dólares à Ucrânia

O Banco Mundial, a União Europeia, as Nações Unidas e o Governo ucraniano divulgaram esta semana um novo relatório que estima o custo da reconstrução da Ucrânia em 588 mil milhões de dólares na próxima década.



Georgieva, que fez uma visita surpresa à Ucrânia no mês passado, disse que a guerra afetou as condições económicas e sociais, apesar dos esforços das autoridades para estabilizar a economia, conter a inflação e reestruturar a dívida do sector privado. O novo empréstimo visa aprofundar as reformas estruturais, afirmou.

O Grupo de Credores da Ucrânia, que detém a maior parte da dívida bilateral oficial do país, também concordou em prolongar a atual moratória da dívida e concluir um tratamento definitivo da dívida após a resolução do atual estado de "incerteza excecionalmente elevada", afirmou o FMI em comunicado.

O progresso da Ucrânia no programa será revisto trimestralmente, estando previstas nove revisões para o próximo trimestre.





