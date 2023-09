Rússia ataca refinaria de Kremenchuk com drone

As operações da refinaria foram temporariamente interrompidas, revelou o governador de Kremenchuk no Telegram, frisando que não havia informação sobre eventuais vítimas provocadas pelo ataque.O nosso sistema de defesa aérea fez um bom trabalho contra os UAVs (veículos aéreos não tripulados) inimigos", escreveu.A refinaria de Kremenchuk tem sido alvo de ataques frequentes desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Drones russos abatidos

O Estado-Maior das Forças Aéreas da Ucrânia revelou que 17russos Shahed foram abatidos na última noite.Doisforam destruídos na região de Dnipropetrovsk (centro-leste), disse o governador Serguiï Lysak, também no Telegram, mencionando danos materiais, mas sem vítimas até ao momento.A Rússia utiliza quase diariamente estes aviões e mísseis de fabrico iraniano para atacar cidades ucranianas.

Moscovo abateu drones em Oriol e Belgorod

O Ministério russo da Defesa anunciou ter abatido doisucranianos nas regiões de Oriol e Belgorod, perto da fronteira ucraniana.", declarou o Ministério, na terça-feira, na plataforma de mensagens Telegram.Pouco mais de uma hora depois, as autoridades russas comunicaram a neutralização de outrosobre a região de Belgorod.No final de agosto, os serviços secretos britânicos afirmaram que os sistemas de defesa aérea russos estavam a ter dificuldades em detetar e destruirucranianos, sublinhando que "a Rússia está muito provavelmente a repensar a postura defensiva na área entre a Ucrânia e Moscovo para melhor responder a estes ataques".A mesma fonte afirmou, na semana passada, que Moscovo já tinha conseguido "recalibrar a postura" dos sistemas de defesa aérea em torno da capital, face aos últimos ataques no contexto da invasão da Ucrânia, desencadeada em fevereiro de 2022.

Corveta russa efetua exercícios no Mar Báltico



A corveta russa Stoikiy, da Frota Báltica, realizou exercícios de tiro contra alvos simulados no Mar Báltico, informou o Ministério russo da Defesa esta quarta-feira.

A tripulação da pequena embarcação guerra realizou uma série de exercícios programados, disparando contra alvos aéreos e de superfície num "ambiente difícil de interferência" com o uso de contramedidas eletrónicas de um possível inimigo, acrescentou o Ministério."A área marítima da Frota do Báltico, onde decorreu o exercício, foi declarada temporariamente perigosa para a navegação civil e para os voos da aviação", frisou o Ministério numa declaração no Telegram.

A Frota do Mar Báltico da Marinha Russa está sediada em Kaliningrado, um enclave russo entre a Polónia e a Lituânia, ambos Estados membros da NATO, no Mar Báltico.