Rússia atacou infraestruturas energéticas na região de Mykolaiv

, afirmou o governador de Mykolaiv, Vitaliy Kim, através do aplicativo de mensagens Telegram.

Durante a noite, as tropas de Kiev abateram 71 dos 145 drones lançados por Moscovo.

O governador não relatou vítimas e disse que a defesa aérea possuía doissobre a região.durante a noite, avançou o governador regional Ivan Fedorov na televisão nacional. O ataque feriu uma criança e causou danos em várias instalações industriais e num quarteirão residencial.A defesa aérea ucraniana também repeliu um ataque decontra Kiev e a região circundante durante a noite., a segunda maior cidade da Ucrânia, no nordeste do país, perto da fronteira russa, e em Odessa, uma cidade portuária no Mar Negro (sul).

A Rússia, cujo exército avança há meses na frente oriental da Ucrânia, intensificou nas últimas semanas os ataques com mísseis e drones contra cidades ucranianas.

Em Kharkiv, que tem sido bombardeada pelo exército russo desde o início da sua invasão há quase três anos, 23 pessoas ficaram feridas, 14 das quais hospitalizadas, num ataque ao início da manhã que danificou “mais de 40 edifícios” no centro da cidade, de acordo com os últimos números anunciados pelo governador regional.“Entre eles, cinco pacientes estão no departamento cirúrgico, cinco são tratados em regime ambulatorial, dois são encaminhados para tratamento neurocirúrgico. Mais duas pessoas estão sendo examinadas”, escreveu o governador no Telegram.Em Odessa, um vice-governador regional citado pelos meios de comunicação social afirmou que pelo menos seis pessoas tinham ficado feridas num ataque com mísseis no centro da cidade.O presidente ucraniano afirmou no domingo que a Rússia usou cerca de 460e mais de 20 mísseis para atacar a Ucrânia na semana passada.A primeira utilização russa do míssil balístico de alcance intermédio Oreshnik em Dnipro, na quinta-feira, captou a atenção do mundo, mas no domingo Zelenskiy sublinhou o aumento do número de ataques deShahed.A Ucrânia afirma que a Rússia instalou duas fábricas para fabricar osShahed 136, com asas em delta, de conceção iraniana, denominados Geran-2 por Moscovo, a cerca de 800 milhas (cerca de 1287,48 quilómetros) da fronteira com a Ucrânia.

Depósito de petróleo em Kaluga atingido







O exército ucraniano revelou esta segunda-feira que atingiu um depósito de petróleo durante a noite na região ocidental de Kaluga, na Rússia.

“O alvo do ataque foi o depósito de petróleo” do grupo‘que está envolvido no apoio à agressão armada da Rússia contra a Ucrânia’, revelou à AFP fonte dos serviços secretos militares, afirmando que o ataque causou uma “destruição significativa”.A “queda de destroços” destas aeronaves provocou um incêndio numa “empresa industrial”, que foi extinto após várias horas, disse o governador Vladislav Chapchan, sem dar mais pormenores.Os militares disseram que também atingiram “uma série de alvos importantes” durante a noite nas regiões russas de Bryansk e Kursk, que são adjacentes à Ucrânia.

Rússia abateu sete mísseis ucranianos em Kursk





Os sistemas de defesa aérea da Rússia destruíram sete mísseis ucranianos durante a noite sobre a região de Kursk, disse esta segunda-feira o governador da região russa que faz fronteira com a Ucrânia.

Um analista militar pró-russo Roman Alyokhin, que serve como conselheiro do governador, disse em seu canal de mensagens Telegram que “Kursk foi submetido a um ataque maciço por mísseis de fabricação estrangeira” durante a noite.