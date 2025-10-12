Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia atacou instalações militares ucranianas e Ucrânia atingiu refinaria de petróleo russa
O Ministério da Defesa russo afirma que atingiu uma infraestrutura de transporte e energia que fornece apoio ao exército ucraniano, assim como pontos de armazenamento militar e bases temporárias.
Segundo a agência de notícias Tass, a força aérea russa destruiu ainda 32 drones ucranianos durante a noite.
Do outro lado, as Forças Armadas ucranianas afirmam que atacaram um dos maiores centros de refinaria russo, a pouco mais de um quilómetro da frente de batalha.
O presidente da Ucrânia diz que a Rússia está a aproveitar a atenção colocada no Médio Oriente para intensificar os ataques ao país.
Zelesnky falou ao telefone com Donald Trump este sábado e insistiu na necessidade de reforçar a defesa aérea ucraniana.
