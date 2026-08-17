Rússia atinge os portos ucranianos de Izmail e Odessa

Izmail, perto da fronteira com a Roménia, alberga o maior porto da Ucrânia, no rio Danúbio.

Ataque ucraniano em Belgorod provocou seis mortos



Na região de Astracã, no sul da Rússia, uma mulher morreu na sequência de um ataque com um drone ucraniano contra uma instalação industrial.





c/ agências

Os incêndios causados pelo ataque foram extintos, acrescentaram as autoridades na aplicação de mensagens Telegram., que descreveu como "um terminal de atracagem utilizado para descarregar navios que transportam carga militar, hangares que albergam equipamento militar ocidental e depósitos paranavais".Segundo o governador da região, Oleh Kiper, o ataque russo danificou uma embarcação civil com bandeira do Togo na região sul de Odessa, durante a noite, ferindo quatro pessoas.Os ataques concentraram-se nas infraestruturas de produção, disse a Naftogaz, acrescentando que as operações em algumas instalações foram interrompidas em consequência dos ataques, resultando numa perda de volume de produção.Seis pessoas morreram num ataque com míssil ucraniano na região de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais.na aplicação de mensagens Max, especificando que o ataque atingiu a cidade de Koloskovo, a cerca de 15 quilómetros da fronteira.Na Rússia, uma onda de centenas de ataques commatou 12 pessoas no domingo, enquanto ataques aéreos russos mataram sete na Ucrânia.A Ucrânia afirmou no domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 13,3 milhões de euros.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de