Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia atinge os portos ucranianos de Izmail e Odessa
Um ataque russo teve como alvo as infraestruturas portuárias no distrito de Izmail, na região sul de Odessa, na Ucrânia, durante a noite, disseram as autoridades ucranianas esta segunda-feira.
Os incêndios causados pelo ataque foram extintos, acrescentaram as autoridades na aplicação de mensagens Telegram.
O Ministério russo da Defesa afirmou que as suas forças atingiram alvos militares no porto, que descreveu como "um terminal de atracagem utilizado para descarregar navios que transportam carga militar, hangares que albergam equipamento militar ocidental e depósitos para drones navais".Izmail, perto da fronteira com a Roménia, alberga o maior porto da Ucrânia, no rio Danúbio.
Num ataque separado, a Rússia disse que as suas forças atingiram uma lancha de patrulha e tanques de armazenamento de combustível em Odessa.
Segundo o governador da região, Oleh Kiper, o ataque russo danificou uma embarcação civil com bandeira do Togo na região sul de Odessa, durante a noite, ferindo quatro pessoas.
A Naftogaz, empresa de energia ucraniana, revelou que a Rússia atacou as suas instalações 13 vezes na última semana.
Os ataques concentraram-se nas infraestruturas de produção, disse a Naftogaz, acrescentando que as operações em algumas instalações foram interrompidas em consequência dos ataques, resultando numa perda de volume de produção. Ataque ucraniano em Belgorod provocou seis mortos
Seis pessoas morreram num ataque com míssil ucraniano na região de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais.
"Seis civis foram mortos e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança", anunciou o governador regional Alexander Shuvayev na aplicação de mensagens Max, especificando que o ataque atingiu a cidade de Koloskovo, a cerca de 15 quilómetros da fronteira.
Na região de Astracã, no sul da Rússia, uma mulher morreu na sequência de um ataque com um drone ucraniano contra uma instalação industrial.
A Ucrânia e a Rússia têm vindo a intensificar os seus ataques com mísseis há meses, resultando num número crescente de vítimas civis, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.
Na Rússia, uma onda de centenas de ataques com drones matou 12 pessoas no domingo, enquanto ataques aéreos russos mataram sete na Ucrânia.
A Ucrânia afirmou no domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.
Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 13,3 milhões de euros.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.
O Ministério russo da Defesa afirmou que as suas forças atingiram alvos militares no porto, que descreveu como "um terminal de atracagem utilizado para descarregar navios que transportam carga militar, hangares que albergam equipamento militar ocidental e depósitos para drones navais".Izmail, perto da fronteira com a Roménia, alberga o maior porto da Ucrânia, no rio Danúbio.
Num ataque separado, a Rússia disse que as suas forças atingiram uma lancha de patrulha e tanques de armazenamento de combustível em Odessa.
Segundo o governador da região, Oleh Kiper, o ataque russo danificou uma embarcação civil com bandeira do Togo na região sul de Odessa, durante a noite, ferindo quatro pessoas.
A Naftogaz, empresa de energia ucraniana, revelou que a Rússia atacou as suas instalações 13 vezes na última semana.
Os ataques concentraram-se nas infraestruturas de produção, disse a Naftogaz, acrescentando que as operações em algumas instalações foram interrompidas em consequência dos ataques, resultando numa perda de volume de produção. Ataque ucraniano em Belgorod provocou seis mortos
Seis pessoas morreram num ataque com míssil ucraniano na região de Belgorod, na Rússia, perto da fronteira, anunciaram esta segunda-feira as autoridades locais.
"Seis civis foram mortos e quatro ficaram feridos, incluindo uma criança", anunciou o governador regional Alexander Shuvayev na aplicação de mensagens Max, especificando que o ataque atingiu a cidade de Koloskovo, a cerca de 15 quilómetros da fronteira.
Na região de Astracã, no sul da Rússia, uma mulher morreu na sequência de um ataque com um drone ucraniano contra uma instalação industrial.
A Ucrânia e a Rússia têm vindo a intensificar os seus ataques com mísseis há meses, resultando num número crescente de vítimas civis, mais de quatro anos após o início da ofensiva russa.
Na Rússia, uma onda de centenas de ataques com drones matou 12 pessoas no domingo, enquanto ataques aéreos russos mataram sete na Ucrânia.
A Ucrânia afirmou no domingo que os seus ataques contra a gigante do comércio eletrónico Wildberries, o equivalente russo da Amazon, desativaram sete dos 10 maiores centros de distribuição da empresa.
Kiev estima que as necessidades totais de financiamento da Wildberries atinjam 13,3 milhões de euros.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, justifica os ataques ucranianos à Wildberries, que começaram em meados de julho, alegando que a empresa russa armazena mantimentos militares e componentes de drones.
c/ agências