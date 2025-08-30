Rússia bombardeou várias regiões ucranianas durante a madrugada





Ataques que acontecem num momento em que os esforços diplomáticos para resolver o conflito que assola o país há três anos e meio estão a ficar paralisados, duas semanas após a cimeira entre os líderes russo e norte-americano no Alasca.









A Administração Militar Regional da Ucrânia revela que a Rússia atacou a cidade com morteiros e foguetes, destruindo uma casa e deixando outros edifícios danificados., afirmou O chefe da administração militar, Ivan Fedorov, na plataforma Telegram, indicando que dezenas de edifícios e casas ficaram sem eletricidade e gás.Mais a norte, o Governador da Região de Dnipropetrovsk também denunciou ataques russos com mísseis e drones, sem vítimas a registar., indicou o governador da região, Serguiï Lyssak, no Telegram.Já na terça-feira, a Ucrânia tinha reconhecido que soldados russos entraram na região de Dnipropetrovsk, onde Moscovo já reivindicava avanços desde julho.Mais longe da frente de batalha, a região de Volyn, na fronteira com a Polónia, sofreu "um ataque maciço de drones inimigos", de acordo com o responsável pela administração militar local, Ivan Rudnytski. Até ao momento, não há registo de vítimas.