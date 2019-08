Rússia. Central nuclear móvel pronta a navegar

RTP23 Ago, 2019, 16:34 | Mundo

"O projeto foi criado porque há várias regiões no nosso país em que o acesso de construções convencionais é difícil", revelou Dmitry Alekseenko, diretor na empresa responsável pela construção do navio.



De acordo com a agência nuclear Rosenergoatom, a mobilidade do Akademik Lomonosov vai aumentar o fornecimento de energia nas áreas da região.



A central nuclear russa vai percorrer cinco mil quilómetros pelos mares do Ártico, desde o porto de Murmansk, no noroeste da Rússia, até à costa de Chukotka, perto do Alasca.





“Não há impacto negativo. Há impacto positivo porque não usamos carvão ou algo semelhante", assegurou o responsável da empresa.

“Titanic nuclear” a viajar pelo Ártico





No entanto, o lançamento do projeto, no ano passado, foi alvo de várias críticas por parte de alguns ambientalistas. A organização não-governamental,, sediada em Amesterdão, relembrou o desastre nuclear que ocorreu na antiga União Soviética, em 1986.", afirmou Jan HaverKamp, um dos especialistas em energia nuclear da organização.Enquanto apelidavam o navio de "Chernobyl flutuante", outros críticos apontavam as suas preocupações para um “Titanic nuclear” temendo que este também se venha a afundar ao som da orquestra, à semelhança do que aconteceu no início do século passado.”, explicou, na altura, Jan Haverkamp.Na opinião dos ambientalistas, a missão dopode ainda aumentar o risco de poluir o Ártico - uma região remota, pouco povoada e sem grandes instalações de limpeza.“Qualquer central nuclear produz resíduos radioativos e pode sofrer um acidente”, afirmou Jan Haverkamp à AFP.A probabilidade de este navio provocar uma colisão, durante uma tempestade, pode ser bastante elevada e "não há infraestruturas para uma limpeza nuclear [na região]", acrescentou.A indústria nuclear russa já está a tentar desenvolver reatores mais pequenos e acessíveis – como os utilizados em submarinos, em navios quebra-gelo e em porta-aviões - para tentar solucionar o problema.Banhado com as cores da bandeira russa – vermelho, azul e branco – oPara além de não poder levar a bordo mais de 69 tripulantes, apenas vai velejar a uma velocidade de 3,5 a 4,5 nós. Isto equivale a andar de carro a menos de 10 km/h – mais concretamente, entre os 6,48 e os 8,33 km/h, respetivamente.Os 144 metros deste navio russo possuem dois reatores de propulsão naval - os KLT-40S, utilizados nos navios quebra-gelo – para gerar energia. Estes reatores de fissão nuclear conseguem produzir até 70 megawatts [unidade de potência] de eletricidade ou gerar 300 megawatts de calor,foi essencialmente construído para fornecer energia elétrica às plataformas de petróleoda região, à medida que a Rússia desenvolve a exploração de hidrocarbonetos no Ártico. Abastecer um complexo repleto de minas de ouro, em Chukotka, também pode estar nos planos russos., dependendo das condições meteorológicas encontradas ao longo do percurso. Contudo, as previsões até podem ser positivas visto que o aquecimento global acabou por tornar a Passagem do Nordeste – via marítima que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico ao longo da costa norte da Rússia - muito mais acessível devido ao degelo.No futuro, o navio pode vir a ser ligado a uma central elétrica para ser possível dessalinizar a água do mar. Este processo químico vai permitir que seja retirado o excesso de sal e de outros minerais para, consequentemente, ser produzida água doce em abundância.