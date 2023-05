Rússia comemora "Dia da Vitória" sob tensão

Em plena Praça Vermelha, no centro de Moscovo, o desfile militar vai acontecer este ano sob fortes medidas de segurança após uma série de alegados ataques com "drones" (aparelhos aéreos não tripulados), incluindo na cidadela do Kremlin - centro nevrálgico do Estado russo -, que Moscovo atribuiu à Ucrânia, com a cumplicidade de Washington.Por receio de potenciais atos conduzidos por sabotadores pró-ucranianos, várias regiões russas reduziram a dimensão dos eventos de comemoração ou até mesmo cancelaram as iniciativas previstas.Mesmo assim, é expectável que a parada militar na capital russa reúna milhares de militares e seja uma demonstração do arsenal militar da Federação Russa.O Dia da Vitória é um aniversário importante para o presidente Vladimir Putin, que irá discursar e que frequentemente evoca o espírito e o sacrifício que ajudaram a União Soviética a derrotar a Alemanha nazista em 1945 para acender o sentimento de patriotismo dos russos, especialmente desde o lançamento do que ele chama de "operação militar especial" na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.Na véspera, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou que a Ucrânia renunciava a qualquer comemoração no dia 9 de maio, de acordo com a tradição soviética e russa, e que ia celebrar o “Dia da Vitória” a 8 de maio com o “mundo livre”.