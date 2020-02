Rússia. Comunistas apoiam proposta para mencionar Deus na Constituição

No início de fevereiro,por considerar que o povo da Rússia acredita que é Deus quem está na base desse documento.A ideia obteve rapidamente o apoio do Governo russo, que pediu ao grupo de trabalho responsável por emendas constitucionais para avaliá-la e chegar a uma conclusão sólida sobre o tema.“Os membros desta comissão são diversos, expressam diferentes pontos de vista e avançam com várias propostas, portanto esta [sobre referências a Deus] também vai ser discutida”, explicou Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin.Na mais recente discussão do grupo de trabalho, o líder do Partido Comunista da Federação Russa,“Quando estudei a Bíblia, no evangelho do apóstolo Paulo estava presente o principal ideal do comunismo: quem não trabalha não come”, explicou o líder partidário, citado pela estação russa RT. “Na verdade,”.

Esta não é a primeira vez que Zyuganov se mostrou a favor da religião cristã, tendo previamente considerado Jesus Cristo o primeiro comunista do mundo.

A sua posição gera polémica, uma vez que os membros e apoiantes do partido que lidera foram, em tempos, conhecidos como “comunistas sem Deus”, tendo chegado a promover o ateísmo estatal.Antes do estabelecimento da União Soviética, a Rússia era um país profundamente religioso. Na era soviética, porém,e o Partido Comunista foi responsável pela repressão de cristãos e pela eliminação de centenas de membros do clero.O colapso da União Soviética levou a uma restauração da fé no país e muitos antigos comunistas decidiram voltar-se para o cristianismo.

Apoio de Putin

Apesar do apoio de Zyuganov, ainda não está confirmado que as referências a Deus na Constituição sejam aprovadas. O grupo de trabalho continuará a debater o assunto e prevê-se que,para confirmar a decisão final.O presidente russo, Vladimir Putin, tem apoiado ativamente a Igreja Ortodoxa Russa num aparente esforço para cristianizar o país. Várias igrejas têm estado a ser construídas por toda a Rússia e o Kremlin parece ter vindo a beneficiar dessa relação, que é apoiada pela maioria do povo.Putin tinha já anunciado, em meados de janeiro, outras propostas de alteração da Constituição russa, entre as quais a redução da presidência a dois mandatos e a expansão do papel da legislatura. O grupo de trabalho tem estado a rever também estas propostas.