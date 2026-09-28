Mundo
Guerra na Ucrânia
Rússia confirma ataques a "infraestrutura crítica" em várias regiões ucranianas
Um dia depois de Moscovo ter ameaçado declarar guerra "independentemente das circunstâncias", as Forças Armadas da Rússia atacaram centros de dados de empresas de telecomunicações, infraestruturas de energia e aeródromos em Kiev, em Kharkiv e instalações portuárias em Odessa.
Na última noite, o exército ucraniano detetou 165 drones russos Shahed e drones Gerbera.
"De acordo com dados preliminares, às 7h00, as defesas aéreas abateram 112 drones inimigos”, indicou o Ministério ucraniano da Defesa.
Volodymyr Zelensky anunciou já esta manhã que duas pessoas, incluindo um cidadão estrangeiro, foram mortas na região de Kiev após ataques russos. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou ainda o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia.
“Toda a noite e pela manhã, a Rússia tem estado a atacar as nossas regiões”, escreveu nas redes sociais. “Há danos em Kiev devido a ataques de drones - prédios residenciais, comunicações, postos de gasolina. Destruíram um café comum e tentaram queimar o mercado de alimentos. A região de Kiev foi atingida por um navio sob a bandeira de Palau”.
Segundo o presidente da Ucrânia, as forças russas atacaram “edifícios residenciais nas regiões de Sumy, Rivne, Kharkiv e Odesa”, além de “infraestruturas críticas nas regiões de Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia”.
Segundo autoridades russas, foram atacados em Kiev um centro de dados da UkrTelecom, fornecedor de serviços de telefone fixo e móvel, bem como de internet de alta velocidade e um centro de dados da DreamLine, uma empresa de internet de alta velocidade que "presta serviços" às Forças Armadas ucranianas.
O Ministério da Defesa da Rússia disse ainda que foram atacadas "instalações energéticas" e infraestruturas no aeródromo militar de Vasylkiv, na região da capital.
Em Kharkiv, um bombardeamento russo a um prédio residencial no distrito de Saltivsky fez 28 feridos, incluindo nove crianças de 3 a 15 anos.
“Em Kharkiv, houve um ataque brutal a um prédio com o segundo e o quarto andares parcialmente destruídos”, denunciou o presidente ucraniano.
O Ministério da Defesa russo indicou que foi também atingido um cargueiro que transportava carga militar para o porto de Odessa. As forças russas dizem ter ainda atacado um centro logístico da companhia Nova Poshta, que armazenava "carga militar".
"De acordo com dados preliminares, às 7h00, as defesas aéreas abateram 112 drones inimigos”, indicou o Ministério ucraniano da Defesa.
Volodymyr Zelensky anunciou já esta manhã que duas pessoas, incluindo um cidadão estrangeiro, foram mortas na região de Kiev após ataques russos. Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas, informou ainda o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia.
“Toda a noite e pela manhã, a Rússia tem estado a atacar as nossas regiões”, escreveu nas redes sociais. “Há danos em Kiev devido a ataques de drones - prédios residenciais, comunicações, postos de gasolina. Destruíram um café comum e tentaram queimar o mercado de alimentos. A região de Kiev foi atingida por um navio sob a bandeira de Palau”.
Segundo o presidente da Ucrânia, as forças russas atacaram “edifícios residenciais nas regiões de Sumy, Rivne, Kharkiv e Odesa”, além de “infraestruturas críticas nas regiões de Vinnytsia, Dnipro, Khmelnytskyi e Zaporizhzhia”.
Segundo autoridades russas, foram atacados em Kiev um centro de dados da UkrTelecom, fornecedor de serviços de telefone fixo e móvel, bem como de internet de alta velocidade e um centro de dados da DreamLine, uma empresa de internet de alta velocidade que "presta serviços" às Forças Armadas ucranianas.
O Ministério da Defesa da Rússia disse ainda que foram atacadas "instalações energéticas" e infraestruturas no aeródromo militar de Vasylkiv, na região da capital.
Em Kharkiv, um bombardeamento russo a um prédio residencial no distrito de Saltivsky fez 28 feridos, incluindo nove crianças de 3 a 15 anos.
“Em Kharkiv, houve um ataque brutal a um prédio com o segundo e o quarto andares parcialmente destruídos”, denunciou o presidente ucraniano.
O Ministério da Defesa russo indicou que foi também atingido um cargueiro que transportava carga militar para o porto de Odessa. As forças russas dizem ter ainda atacado um centro logístico da companhia Nova Poshta, que armazenava "carga militar".
No porto de Izmail, foi também danificado o estaleiro Dunaysudoservis, que, de acordo com Moscovo, realizava reparações de navios-patrulha da marinha ucraniana.
C/agências