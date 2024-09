Rússia critica Portugal pela doação dos "kamov" à Ucrânia

Para o Kremlin,

O último transporte dos seis 'Kamov' doados por Portugal à Ucrânia seguiu na sexta-feira passada, "após um longo período de incerteza e de negociações".





Entretanto, a ofensiva russa continua em território ucraniano. De acordo com a Força Aérea Ucraniana, foram lançados 76 drones sobre a Ucrânia, dos quais 72 foram abatidos nas regiões de Odessa, Mikolayiv, Kherson, Poltava, Kharkov, Kiev, Donetsk, Zhitomyr, Dnipro, Cherkassi, Vinitsia e Sumi, na sexta-feira à noite.



Além disso, dois drones inimigos foram perdidos em território ucraniano e outros dois foram devolvidos à Rússia, segundo Kiev.



Em Odessa, vários edifícios foram danificados na sequência dos ataques.



O presidente da Ucrânia agradeceu aos soldados da aviação do exército, aos grupos móveis de artilharia e defesa antiaérea, por terem defendido “os ucranianos durante toda a noite”.



“Precisamos de mais capacidades para reforçar o nosso escudo de defesa aérea, a nossa defesa aérea e as nossas capacidades de longo alcance para continuar a proteger vidas e o nosso povo. Estamos a trabalhar neste sentido com todos os parceiros da Ucrânia”, afirmou Volodymyr Zelensky no Telegram.