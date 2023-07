Rússia dá explicações à China sobre danos no consulado chinês em Odessa

"Em relação à informação sobre os danos registados no Consulado geral da China em Odessa em 20 de julho, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia forneceu à embaixada da China em Moscovo as explicações necessárias sobre o decurso da operação militar especial" na Ucrânia, assinalou a diplomacia em comunicado.

O MNE russo indicou à embaixada chinesa que "todos os canais de comunicação funcionam sem problemas" entre a Rússia e a China e que foi decidido "prosseguir a estreita cooperação entre Moscovo e Pequim".

O ataque russo danificou a infraestrutura portuária de Odessa e diversos edifícios oficiais e habitações, para além do Consulado Geral da China.

A Rússia afirmou que bombardeou em Odessa locais de produção e armazenamento de `drones` navais em "represália" pelo ataque de segunda-feira contra a ponte de Kerch, que estabelece a ligação entre a Rússia continental e a Crimeia, território ucraniano anexado em 2014.

As autoridades ucranianas denunciaram, na quinta-feira, que o consulado chinês na cidade sofreu danos na sequência de um ataque russo com mísseis e veículos aéreos não tripulados (`drones`).

Hoje, o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês afirmou que não se registaram "vítimas" na sequência "das explosões" nas imediações do consulado do país em Odessa que "tinha sido evacuado há algum tempo".

Em comunicado, Pequim indicou que a onda de choque "despedaçou parte das paredes e janelas" do consulado. A mesma nota referiu que há "informações" que apontam para o Exército russo como responsável.

As autoridades de Pequim informaram hoje que o vice-ministro chinês do Comércio, Ling Ji, disse ao seu homólogo ucraniano, Taras Kachka, que a China quer aumentar as suas importações da Ucrânia.

Nesta que é a primeira visita de alto nível de uma autoridade ucraniana a Pequim, desde o início da invasão russa, Ling transmitiu a mensagem de que Pequim quer "trabalhar com Kiev para desenvolver ativamente a cooperação económica e comercial bilateral", bem como "promover a parceria estratégica entre os dois países".

Da mesma forma, as negociações também acontecem depois de a Rússia ter abandonado, na segunda-feira, o acordo pelo qual se havia comprometido a não atacar navios que exportam cereais ucranianos pelo Mar Negro.

Desde essa altura, a Rússia tem intensificado os ataques a infraestruturas ucranianas, nomeadamente no porto de Odessa, localizado na costa do Mar Negro.

Pequim recusou condenar a invasão da Ucrânia em fóruns internacionais, mas assegurou que não fornecerá armas para nenhum dos lados da guerra.

A ofensiva militar russa em curso no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia têm fornecido armas a Kiev e aprovado sucessivos pacotes de sanções contra interesses russos para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra.