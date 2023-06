Rússia de Putin em busca da acalmia após rebelião de Prigozhin

, cujo regime, liderado por Alexander Lukachenko, apareceu como mediador entre o número um do Grupo Wagner e o Kremlin. Todavia, não há confirmação do paradeiro e circulam outras hipóteses, entre as quais a deQuanto ao destino dos mercenários que no sábado avançaram por território russo,. Trata-se de aproximadamente 25 mil operacionais que podem agora assinar contratos com o Ministério da Defesa. Outro cenário passada pela partida da Rússia para combaterem por outras forças em teatros de conflito alheios.Na noite de sábado, ao cabo de menos de 24 horas de progressão em solo da Rússia, a partir da Ucrânia,. O patrão do Grupo Wagner clamou então querer evitar um “banho de sangue” na capital e as suas forças recuaram, abandonando também a cidade de Rostov, no sul do país.

As estruturas do poder de Putin procuram agora fazer passar uma imagem de solidez e normalidade. O "regime de operações antiterroristas", implementado no sábado na região de Moscovo, foi já levantado, anunciou o presidente da câmara da capital russa.



A agência RIA noticiou já esta segunda-feira que. Mas ainda nada se ouviu em público, por parte do presidente russo, depois dos acontecimentos vertiginosos do fim de semana.

“É muito cedo”

Por sua vez, o secretário de Estado norte-americano veio antever meses de instabilidade na Federação Russa., sustentou Antony Blinken em declarações à estação norte-americana CBS,"Vimos mais fissuras na fachada russa.", acentuou o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, acrescentando que é "muito cedo" para perceber o impacto deste episódio na Rússia ou na guerra na Ucrânia.A operação de rescaldo do Kremlin decorre também na frente diplomática.Moscovo alega queO facto é que Pequim foi sistematicamente contida, como é sua tradição, quer no decurso da rebelião do Grupo Wagner, quer nas horas que se seguiram ao recuo dos mercenários, colocando a tónica na importância da estabilidade da Rússia perante tais “assuntos internos”.

Segundo a televisão estatal russa, Vladimir Putin vai presidir esta semana a uma reunião do Conselho de Segurança do país.

I spoke with 🇺🇸 President @POTUS. A positive and inspiring conversation.



We discussed the course of hostilities and the processes taking place in Russia. The world must put pressure on Russia until international order is restored.



I thanked the @POTUS for the unflagging… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 25, 2023

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, discutiu os acontecimentos na Rússia em telefonemas separados com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Ambos reiteraram o compromisso com o apoio à Ucrânia., escreveu Zelensky no Twitter.



c/ agências