Rússia declara como terrorista organização fundada por opositor

De acordo com a agência russa Interfax, o juiz Oleg Nefedov decidiu, durante uma sessão realizada hoje à porta fechada, "satisfazer a demanda apresentada pela Procuradoria-Geral" e a sua entrada imediata em vigor.

A Procuradoria-Geral apresentou a sua ação no final de outubro passado, alegando que esta organização "promove-se como o novo Governo da Rússia no exílio" e "o seu objetivo é a mudança forçada do poder na Rússia".

"O Congresso realiza periodicamente `sessões` nas quais aprova documentos anticonstitucionais. Os tribunais russos proferiram sentenças com base em causas penais ou crimes terroristas contra os organizadores e militantes da organização", indicou o Ministério Público.

O Congresso dos Deputados Populares, que anteriormente tinha sido declarado como indesejável na Rússia, foi fundado por Ponomariov, na Polónia, em 2022.

A Rússia condenou à revelia o ex-deputado por incentivar o terrorismo e divulgar informações falsas sobre o Exército russo e declarou-o "agente estrangeiro".

Além disso, em fevereiro de 2025, o Serviço Federal de Segurança russo (FSB) instaurou um processo criminal contra ele por tentativa de tomar o poder pela força e criar uma organização terrorista.

Ponomariov é também o coordenador político da Legião pela Liberdade da Rússia, que é integrada por russos que lutam a favor da Ucrânia, e que, juntamente com outros grupos, como o Corpo de Voluntários Russos e o Batalhão Siberiano, protagonizou incursões nas regiões fronteiriças de Belgorod e Kursk, em março de 2024, durante a campanha presidencial russa.

O Kremlin considerou estas organizações como terroristas e o presidente Vladimir Putin ordenou aos serviços de segurança que persigam os seus membros "sem prazo de prescrição".