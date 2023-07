Rússia declara "indesejável" atividades da ONG do meio ambiente WWF

Num breve comunicado, o Ministério da Justiça russo indicou ter declarado "indesejáveis" as atividades desta organização não governamental (ONG) após analisar as suas operações no âmbito de um conjunto de medidas aplicadas no último ano pelo Governo e dirigidas a diversas organizações com atividade no país.

A inclusão da WWF nesta "lista negra", que já tinha sido solicitada pela Procuradoria Geral da Rússia, é justificada pelo facto de a organização estar relacionada "com pessoas envolvidas em violações dos direitos e liberdades fundamentais da população russa", e será aplicada em conformidade com a lei.

A medida insere-se numa crescente repressão por parte do Governo às vozes dissidentes, e que se intensificou na sequência da invasão da Ucrânia. A Procuradoria Geral já tinha ordenado em maio a proibição das atividades da ONG Greenpeace, argumentando que representava uma ameaça para a segurança nacional.

Em 2022, as autoridades russas incluíram 166 nomes à lista de "agentes estrangeiros" e 23 à lista de organizações "indesejáveis", segundo dados divulgados pela Amnistia Internacional.