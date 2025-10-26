Rússia denuncia tentativas de minar diálogo construtivo com EUA

"Estamos a assistir a tentativas titânicas de minar qualquer diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos", afirmou, numa mensagem vídeo citada pela AFP, Kirill Dmitriev, enviado económico do Kremlin, que se reúne com responsáveis da administração do Presidente Donald Trump em Washington, desde sexta-feira.

Dmitriev enfatizou que Moscovo está pronto "para um diálogo construtivo e uma comunicação clara da posição da Rússia sobre diversas questões".

"A Rússia quer uma solução pacífica", garantiu, afirmando que o respeito pelos interesses russos e a "erradicação das causas profundas da crise ucraniana" devem servir de base para "soluções justas".

As conversações de paz entre Moscovo e Kiev estagnaram, apesar dos esforços de mediação do Presidente norte-americano, Donald Trump, que prometeu terminar rapidamente o conflito na Ucrânia, quando regressou à Casa Branca, em janeiro.

Na terça-feira, Donald Trump adiou indefinidamente uma reunião recentemente anunciada com Vladimir Putin em Budapeste, na Hungria, afirmando que não queria discussões "à toa", e os EUA impuseram novas sanções ao petróleo russo no dia seguinte.

Kirill Dmitriev reuniu-se, no entanto, na sexta-feira, sábado e hoje com responsáveis da administração Trump, bem como, segundo o próprio, com "representantes da comunidade norte-americana que desejam um diálogo positivo com a Rússia", incluindo a congressista republicana Anna Paulina Luna, do estado da Florida.

"Uma voz forte pelo diálogo e pela paz", Anna Paulina vai organizar uma reunião entre legisladores norte-americanos e russos para "incentivar o diálogo parlamentar", escreveu Dmitriev na rede social X, após o seu encontro com a congressista norte-americana.