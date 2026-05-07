Rússia derruba 350 drones dois dias antes do desfile do Dia da Vitória

Rússia derruba 350 drones dois dias antes do desfile do Dia da Vitória

As defesas antiaéreas da Rússia abateram, nas últimas dez horas, 347 drones ucranianos, o maior ataque dos últimos tempos, a dois dias do desfile militar do 81.º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi.

Lusa /
Maria Senovilla - EPA

VER MAIS

"Durante a noite passada [das 21:00 (18:00 em Lisboa) de quarta-feira até às 07:00 (04:00 em Lisboa) de hoje], as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 347 drones ucranianos de asa fixa", indicou o ministério russo da Defesa na plataforma russa de mensagens MAX.

A mesma fonte indicou que os ataques foram repelidos em 21 regiões russas, incluindo a de Moscovo, e nos mares de Azov, Cáspio e Mar Negro.

O ataque em larga escala ocorre dentro do período de cessar-fogo, decretado na véspera pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que não foi apoiado pela Rússia, e a dois dias do desfile da Vitória em Moscovo, que se celebra no dia 09.

O ministério russo dos Negócios Estrangeiros advertiu na quarta-feira para um "ataque de retaliação inevitável", caso Kiev ataque Moscovo no dia do desfile militar, e apelou aos diplomatas estrangeiros para que abandonassem a capital ucraniana.

A diplomacia da Rússia recordou, através de um comunicado, que o ministério da Defesa já tinha alertado para as consequências de uma eventual tentativa de frustrar as comemorações de "uma festa sagrada para todos os russos", e instou a que as declarações fossem levadas com "a máxima seriedade".

A Rússia não aderiu anteriormente à trégua unilateral e por tempo indeterminado, anunciada por Zelensky em resposta a uma proposta anterior feita pelo líder russo, Vladimir Putin, que pediu a Kiev a cessação das hostilidades nos dias 08 e 09 de maio.

Moscovo não comentou até a proposta de Zelensky e os ataques russos continuaram.

Ao mesmo tempo, as autoridades regionais russas denunciaram que Kiev também não respeitou a sua própria trégua, uma vez que os ataques com drones contra o território russo continuaram.

Tópicos
PUB
PUB