Rússia detém jornalista dos EUA por suspeitas de espionagem

De acordo com a agência de notícias estatal TASS, o jornalista norte-americano foi detido em Yekaterinburg, no lado leste dos Montes Urais.“Infelizmente, esta não é a primeira vez que a condição de 'correspondente estrangeiro' é utilizada por estrangeiros no nosso país para cobrir atividades alheias ao jornalismo”, disse Zakharova no Telegram.Em comunicado, o WSJ diz estar "profundamente preocupado" com a segurança de Gershkovich e "nega veementemente as alegações do FSB”.

A detenção de Evan Gershkovich é a medida mais gravosa aplicada pelo Kremlin a um jornalista estrangeiro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e vem deteriorar as já tensas relações entre Washington e Moscovo

A Rússia endureceu as leis de censura desde a invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro do ano passado. Nessa altura, o presidente russo Vladimir Putin assinou um projeto de lei de censura que torna impossível para as organizações de notícias relatar com precisão as notícias relacionadas com a Rússia.Gershkovich cobre assuntos relacionados com a Rússia desde 2017 e trabalhou anteriormente no jornale na agência France-Presse antes de entrar para o, em janeiro do ano passado.Nos últimos meses, o jornalista cobriu principalmente a política russa e o conflito na Ucrânia.

