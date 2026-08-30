Rússia diz estar a preparar "ataques massivos" contra a infraestrutura energética ucraniana

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A Ucrânia anunciou, este domingo, que atacou uma refinaria de petróleo na região de Leninegrado, na Rússia, e uma base aérea militar na região de Krasnodar durante a noite. O ataque à refinaria provocou um incêndio.A Rússia e a Ucrânia estão envolvidas há vários meses numa escalada de ataques de longo alcance contra um número crescente de instalações de infraestruturas civis, como armazéns, empresas, instalações petrolíferas e portuárias e navios.O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse no Telegram que as equipas de resgate conseguiram extinguir a maior parte dos incêndios e que estavam em curso buscas por quatro pessoas que continuam desaparecidas."Estamos à procura de respostas justas para cada ataque e crime russo. Elas certamente virão", afirmou.Na sexta-feira, Zelensky pediu na sexta-feira à indústria de defesa que acelerasse a produção de armamento para aumentar o lançamento de drones contra alvos na Rússia de 300 para mil por dia.As negociações para um cessar-fogo estão paralisadas desde que os Estados Unidos se envolveram na guerra contra o Irão, após a ofensiva que lançaram em conjunto com Israel em 28 de fevereiro.Ucranianos e russos mantêm contactos apenas para troca de prisioneiros de guerra e de corpos de soldados.